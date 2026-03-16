Vide grenier Pertuis
Vide grenier Pertuis dimanche 5 avril 2026.
Vide grenier
Dimanche 5 avril 2026 de 6h à 18h. Place Garcin Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 06:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Vide grenier de 6h00 à 18h00 Place Garcin organisé par Pertuis Amicale Cycliste.
Restauration sur Place possible.
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Place Garcin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 25 89
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English :
Flea market from 6.00 am to 6.00 pm Place Garcin organized by Pertuis Amicale Cycliste.
Catering available on site.
L’événement Vide grenier Pertuis a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Pertuis