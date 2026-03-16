Vide grenier

Dimanche 5 avril 2026 de 6h à 18h. Place Garcin Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 06:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Vide grenier de 6h00 à 18h00 Place Garcin organisé par Pertuis Amicale Cycliste.

Restauration sur Place possible.

.

Place Garcin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 25 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market from 6.00 am to 6.00 pm Place Garcin organized by Pertuis Amicale Cycliste.

Catering available on site.

L’événement Vide grenier Pertuis a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Pertuis