Vide grenier Peyrehorade
Vide grenier Peyrehorade dimanche 12 octobre 2025.
Vide grenier
Aspremont Peyrehorade Landes
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Venez assister à ce vide-greniers organisé par le comité des fêtes de Igaas de Haut. Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place.
Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 29 86
English : Vide grenier
Come along to this garage sale organized by the Igaas de Haut festival committee. Free admission. Catering and refreshments on site.
German : Vide grenier
Besuchen Sie diesen Flohmarkt, der vom Festkomitee von Igaas de Haut organisiert wird. Der Eintritt ist kostenlos. Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
Partecipate a questo mercatino organizzato dal comitato del festival Igaas de Haut. Ingresso libero. Catering e rinfreschi in loco.
Espanol : Vide grenier
Acuda a esta venta de garaje organizada por la comisión de fiestas de Igaas de Haut. Entrada gratuita. Servicio de comidas y refrescos in situ.
L’événement Vide grenier Peyrehorade a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans