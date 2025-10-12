Vide grenier Peyrehorade

Vide grenier Peyrehorade dimanche 12 octobre 2025.

Vide grenier

Aspremont Peyrehorade Landes

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Venez assister à ce vide-greniers organisé par le comité des fêtes de Igaas de Haut. Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place.

Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 29 86

English : Vide grenier

Come along to this garage sale organized by the Igaas de Haut festival committee. Free admission. Catering and refreshments on site.

German : Vide grenier

Besuchen Sie diesen Flohmarkt, der vom Festkomitee von Igaas de Haut organisiert wird. Der Eintritt ist kostenlos. Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Partecipate a questo mercatino organizzato dal comitato del festival Igaas de Haut. Ingresso libero. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol : Vide grenier

Acuda a esta venta de garaje organizada por la comisión de fiestas de Igaas de Haut. Entrada gratuita. Servicio de comidas y refrescos in situ.

