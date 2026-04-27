Vide grenier Peyrehorade
Vide grenier Peyrehorade vendredi 1 mai 2026.
Peyrehorade
Vide grenier
Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide grenier organisé par le Peyrehorade Sport Rugby, à l’intérieur et autours de la Salle d’Aspremont à Peyrehorade. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Vide grenier organisé par le Peyrehorade Sport Rugby, à l’intérieur et autours de la Salle d’Aspremont à Peyrehorade. Buvette et restauration sur place. Entrée libre. .
Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 95 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
Garage sale organized by Peyrehorade Sport Rugby, in and around the Salle d’Aspremont in Peyrehorade. Refreshments and catering on site. Free admission.
L’événement Vide grenier Peyrehorade a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Peyrehorade (Landes)
- Balade vélo à la découverte des lacs des Glés et de Lahontan Peyrehorade Landes 1 mai 2026
- Balade vélo entre Peyrehorade et l’Abbaye d’Arthous Peyrehorade Landes 1 mai 2026
- Balade vélo entre la Vallée du Kiwi et Léren Peyrehorade Landes 1 mai 2026
- Parcours VTT à la découverte des Gaves et de l’Adour Peyrehorade Landes 1 mai 2026
- Balade vélo entre La Vallée du Kiwi et le Pays de Bidache Peyrehorade Landes 1 mai 2026