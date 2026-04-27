Peyrehorade

Vide grenier

Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vide grenier organisé par le Peyrehorade Sport Rugby, à l’intérieur et autours de la Salle d’Aspremont à Peyrehorade. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

Vide grenier organisé par le Peyrehorade Sport Rugby, à l’intérieur et autours de la Salle d’Aspremont à Peyrehorade. Buvette et restauration sur place. Entrée libre. .

Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 95 29

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English : Vide grenier

Garage sale organized by Peyrehorade Sport Rugby, in and around the Salle d’Aspremont in Peyrehorade. Refreshments and catering on site. Free admission.

L’événement Vide grenier Peyrehorade a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans