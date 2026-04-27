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Vide grenier Peyrehorade

Vide grenier Peyrehorade

Vide grenier Peyrehorade vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle d'Aspremont

Ville : 40300 Peyrehorade

Département : Landes

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Peyrehorade

Vide grenier

Salle d’Aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Vide grenier organisé par le Peyrehorade Sport Rugby, à l’intérieur et autours de la Salle d’Aspremont à Peyrehorade. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Vide grenier organisé par le Peyrehorade Sport Rugby, à l’intérieur et autours de la Salle d’Aspremont à Peyrehorade. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.   .

Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 95 29 

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English : Vide grenier

Garage sale organized by Peyrehorade Sport Rugby, in and around the Salle d’Aspremont in Peyrehorade. Refreshments and catering on site. Free admission.

L’événement Vide grenier Peyrehorade a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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