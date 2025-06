VIDE GRENIER Pied-de-Borne 6 juillet 2025 07:00

Lozère

VIDE GRENIER Pied-de-Borne Lozère

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

VIDE GRENIER organisé par le Comité des Fêtes de Pied de Borne

Sur la place du village

Petite restauration et buvette sur place

Emplacement gratuit Pensez à réserver au 0631296416

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 31 29 64 16 comitefetepdb48@gmail.com

English :

GARDEN VACUUM organized by the Comité des Fêtes de Pied de Borne

On the village square

Snacks and refreshments on site

Free pitches please reserve at 0631296416

German :

VIDEO GRENIER organisiert vom Comité des Fêtes de Pied de Borne

Auf dem Dorfplatz

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Kostenlose Stellplätze Denken Sie daran, unter 0631296416 zu reservieren

Italiano :

VUOTO IN GIARDINO organizzato dal Comitato della Festa di Pied de Borne

Sulla piazza del villaggio

Snack e rinfreschi sul posto

Piazzole gratuite Non dimenticate di prenotare su 0631296416

Espanol :

VACÍO DE JARDÍN organizado por el Comité de Fiestas de Pied de Borne

En la plaza del pueblo

Aperitivos y refrescos in situ

Parcelas gratuitas No olvide reservar en 0631296416

