Pierrefitte-ès-Bois

Vide-grenier

Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 06:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Chinez de bonnes affaires au vide-grenier de Pierrefitte-ès-Bois, samedi 27 juin dès 6h30, à l’étang communal. Emplacements gratuits, partiellement ombragés et attribués par ordre d’arrivée. Buvette et restauration sur place.

Le samedi 27 juin 2026, le vide-grenier de Pierrefitte-ès-Bois vous accueille dès 6h30 à l’étang communal, route de Santranges. Venez chiner parmi les nombreux stands et dénicher meubles, objets de décoration, vaisselle, jouets, livres ou autres trésors à petits prix. Les exposants pourront profiter d’un emplacement gratuit, partiellement ombragé et attribué par ordre d’arrivée. Une buvette et un service de restauration seront proposés sur place tout au long de la journée. Organisé par les associations pierrefittoises et la municipalité, ce rendez-vous convivial est l’occasion idéale de faire de bonnes affaires et de donner une seconde vie aux objets. .

Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 09 mairie@pierrefitteesbois.fr

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English :

Pick up some bargains at the Pierrefitte-ès-Bois garage sale, Saturday June 27 from 6.30 am, at the communal pond. Free pitches, partially shaded and allocated on a first-come, first-served basis. Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-grenier Pierrefitte-ès-Bois a été mis à jour le 2026-06-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX