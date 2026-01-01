Vide grenier

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-18 09:00:00

fin : 2026-01-18 16:00:00

2026-01-18

Vide grenier organisé par l’Espace Jeunes de Pierrefitte-Nestalas.

Espace jeux, buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 03 07 26

Garage sale organized by Espace Jeunes de Pierrefitte-Nestalas.

L’événement Vide grenier Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-01-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65