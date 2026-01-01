Vide grenier Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas
Vide grenier Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas dimanche 18 janvier 2026.
Vide grenier
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 16:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Vide grenier organisé par l’Espace Jeunes de Pierrefitte-Nestalas.
Espace jeux, buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 03 07 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale organized by Espace Jeunes de Pierrefitte-Nestalas.
L’événement Vide grenier Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-01-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65