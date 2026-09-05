Informations pratiques

Pierrefitte

Vide Grenier Pierrefitte

9 Rue de Saint-Porchaire Pierrefitte Deux-Sèvres

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez profiter du vide grenier organisé par l’association Pierrefitte en Fête, le dimanche 4 octobre 2026, de 9h à 18h, à la salle des fêtes de Pierrefitte.

Au programme : buvette et restauration, animation musicale et animations pour les enfants .

Venez profiter du vide grenier organisé par l’association Pierrefitte en Fête, le dimanche 4 octobre 2026, de 9h à 18h, à la salle des fêtes de Pierrefitte.

Au programme : buvette et restauration, animation musicale et animations pour les enfants . .

9 Rue de Saint-Porchaire Pierrefitte 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 06 30 82 pierrefitteenfete@gmail.com

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English : Vide Grenier Pierrefitte

Come enjoy the yard sale organized by the Pierrefitte en Fête association on Sunday, October 4, 2026, from 9 a.m. to 6 p.m., at the Pierrefitte community hall.

The event will feature refreshments and food, live music, and activities for children.

L’événement Vide Grenier Pierrefitte Pierrefitte a été mis à jour le 2026-09-05 par Maison du Thouarsais