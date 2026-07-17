Informations pratiques

Piré-Chancé

Vide grenier

Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le Vide grenier de Chancé se déroulera le dimanche 2 août 2026 de 8h à 18h dans le bourg

Réservé aux particuliers (ouverture exposants à 6h)

Pas de réservation

Restauration et buvette sur place .

Piré-Chancé 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 72 67 64 63

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English :

L’événement Vide grenier Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON