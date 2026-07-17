UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Piré-Chancé

Vide grenier Piré-Chancé

dimanche 2 août 2026 · Piré-Chancé

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
35680 Piré-Chancé
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Piré-Chancé

Vide grenier

Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Le Vide grenier de Chancé se déroulera le dimanche 2 août 2026 de 8h à 18h dans le bourg

Réservé aux particuliers (ouverture exposants à 6h)

Pas de réservation

Restauration et buvette sur place   .

Piré-Chancé 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 72 67 64 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON