AGENDA · Piré-Chancé
Vide grenier Piré-Chancé
dimanche 2 août 2026 · Piré-Chancé
Informations pratiques
Piré-Chancé
Vide grenier
Piré-Chancé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le Vide grenier de Chancé se déroulera le dimanche 2 août 2026 de 8h à 18h dans le bourg
Réservé aux particuliers (ouverture exposants à 6h)
Pas de réservation
Restauration et buvette sur place .
Piré-Chancé 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 72 67 64 63
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English :
L’événement Vide grenier Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON