Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde Roubaix
Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde Roubaix dimanche 10 mai 2026.
Roubaix
Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde
Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
9h à 16h
Place et rue du Nouveau Monde
(entre rue du Collège à rue de l’Hommelet) et rue M. Dufermont.
Contact
Sophie MAGALHAES
64 Boulevard Strasbourg
07 66 96 87 71
brocantedunouveaumonde.fr
Du 10/04/26 au 07/05/26
9h à 16h
Place et rue du Nouveau Monde
(entre rue du Collège à rue de l’Hommelet) et rue M. Dufermont.
Contact
Sophie MAGALHAES
64 Boulevard Strasbourg
07 66 96 87 71
brocantedunouveaumonde.fr
Du 10/04/26 au 07/05/26 .
Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 66 96 87 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9 a.m. to 4 p.m
Place and rue du Nouveau Monde
(between rue du Collège and rue de l?Hommelet) and rue M. Dufermont.
Contact:
Sophie MAGALHAES
64 Boulevard Strasbourg
07 66 96 87 71
brocantedunouveaumonde.fr
From 10/04/26 to 07/05/26
L’événement Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Fabrication d’une pierre d’argile maison, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 25 avril 2026
- Jeux vidéo ado, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 25 avril 2026
- Crochet en fleurs – Créez votre fleur au crochet, Musée La Manufacture, Roubaix 25 avril 2026
- Visite guidée La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité Roubaix 25 avril 2026
- Animation jeunes publics Paysage Roubaix 26 avril 2026