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Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde Roubaix

Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde Roubaix dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Roubaix

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Roubaix

Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :
2026-05-10

9h à 16h
Place et rue du Nouveau Monde
(entre rue du Collège à rue de l’Hommelet) et rue M. Dufermont.

Contact
Sophie MAGALHAES
64 Boulevard Strasbourg
07 66 96 87 71
brocantedunouveaumonde.fr
Du 10/04/26 au 07/05/26
9h à 16h
Place et rue du Nouveau Monde
(entre rue du Collège à rue de l’Hommelet) et rue M. Dufermont.

Contact
Sophie MAGALHAES
64 Boulevard Strasbourg
07 66 96 87 71
brocantedunouveaumonde.fr
Du 10/04/26 au 07/05/26   .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 66 96 87 71 

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English :

9 a.m. to 4 p.m
Place and rue du Nouveau Monde
(between rue du Collège and rue de l?Hommelet) and rue M. Dufermont.

Contact:
Sophie MAGALHAES
64 Boulevard Strasbourg
07 66 96 87 71
brocantedunouveaumonde.fr
From 10/04/26 to 07/05/26

L’événement Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme

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