Roubaix

Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

9h à 16h

Place et rue du Nouveau Monde

(entre rue du Collège à rue de l’Hommelet) et rue M. Dufermont.

Contact

Sophie MAGALHAES

64 Boulevard Strasbourg

07 66 96 87 71

brocantedunouveaumonde.fr

Du 10/04/26 au 07/05/26

9h à 16h

Place et rue du Nouveau Monde

(entre rue du Collège à rue de l’Hommelet) et rue M. Dufermont.

Contact

Sophie MAGALHAES

64 Boulevard Strasbourg

07 66 96 87 71

brocantedunouveaumonde.fr

Du 10/04/26 au 07/05/26 .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 66 96 87 71

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English :

9 a.m. to 4 p.m

Place and rue du Nouveau Monde

(between rue du Collège and rue de l?Hommelet) and rue M. Dufermont.

Contact:

Sophie MAGALHAES

64 Boulevard Strasbourg

07 66 96 87 71

brocantedunouveaumonde.fr

From 10/04/26 to 07/05/26

L’événement Vide-grenier Place et rue du Nouveau Monde Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme