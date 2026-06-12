Pléhédel

Vide grenier

Le bourg Pléhédel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Organisé par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine. Venez chiner dans le bourg de Lanleff auprès d’une cinquantaine d’exposants tout en profitant du cadre de ce petit bourg atypique. A 16h, nous aurons la chance d’accueillir le duo musicale Daou Maen pour un concert dans le temple ! Vous pourrez vous restaurer sur place. .

Le bourg Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 12 19 34

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English :

L’événement Vide grenier Pléhédel a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol