Vide grenier Pléhédel
Vide grenier Pléhédel dimanche 19 juillet 2026.
Pléhédel
Vide grenier
Le bourg Pléhédel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Organisé par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine. Venez chiner dans le bourg de Lanleff auprès d’une cinquantaine d’exposants tout en profitant du cadre de ce petit bourg atypique. A 16h, nous aurons la chance d’accueillir le duo musicale Daou Maen pour un concert dans le temple ! Vous pourrez vous restaurer sur place. .
Le bourg Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 12 19 34
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English :
L’événement Vide grenier Pléhédel a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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