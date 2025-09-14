Vide grenier Salle Claude Bellin Plomodiern
Vide grenier
Salle Claude Bellin Plomodiern
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Vide grenier à la salle Claude Bellin (extérieur si beau temps). Petite restauration et diverses animations. .
Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 04 41 60 20
L’événement Vide grenier Plomodiern a été mis à jour le 2025-08-06 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE