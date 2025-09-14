Vide grenier Salle Claude Bellin Plomodiern

Vide grenier Salle Claude Bellin Plomodiern dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier

Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14

Date(s) :
2025-09-14

Vide grenier à la salle Claude Bellin (extérieur si beau temps). Petite restauration et diverses animations.   .

Salle Claude Bellin Place Saint-Yves Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 04 41 60 20 

