Vide-grenier

Complexe sportif Plonévez-Porzay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

4.5 € le mètre linéaire et 1€ le portant

Entrée 1 € .

Complexe sportif Plonévez-Porzay 29550 Finistère Bretagne +33 6 61 34 27 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Plonévez-Porzay a été mis à jour le 2026-03-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE