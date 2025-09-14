Vide grenier Salle omnisport de la Poste Plouescat

Vide grenier Salle omnisport de la Poste Plouescat dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier

Salle omnisport de la Poste 4 Rue des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Organisé par Kernic Training. Petite restauration et buvette sur place. Renseignements et inscriptions par mail, ou par téléphone entre 18h00 et 20h00 (8€ la table de 2m). .

Salle omnisport de la Poste 4 Rue des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 98 57 08 71

