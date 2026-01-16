Vide-grenier Salle Jean Tanguy Plouguerneau
Vide-grenier Salle Jean Tanguy Plouguerneau dimanche 15 février 2026.
Vide-grenier
Salle Jean Tanguy 6 Lieu-dit Gwikerné Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Organisé par l’Amicale école du Phare Lilia
On sort les cartons, on vide les placards et on chine malin !
Une journée conviviale, pleine de surprises et de bonnes affaires vous attend ✨ .
