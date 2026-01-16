Vide-grenier Salle Jean Tanguy Plouguerneau

Vide-grenier

Salle Jean Tanguy 6 Lieu-dit Gwikerné Plouguerneau Finistère

Début : 2026-02-15 09:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

2026-02-15

Organisé par l’Amicale école du Phare Lilia

On sort les cartons, on vide les placards et on chine malin !

Une journée conviviale, pleine de surprises et de bonnes affaires vous attend ✨ .

+33 7 45 05 69 08

