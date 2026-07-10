Vide grenier Rue du Stade Plouguiel

Informations pratiques

Plouguiel

Vide grenier

Rue du Stade Complexe sportif Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Besoin de vider vos greniers, garages, armoires et placards, envie de trouver la perle rare, venez chiner ou vendre au vide grenier d’Abadenn Priel. Tout est organisé pour que chacun trouve son petit bonheur.

Pour les exposants réservation obligatoire avant le 14 août 2026. Ouverture aux exposants à partir de 6h00, placement par ordre d’arrivée.

Stationnement des véhicules des exposants sur le site pas de prêt de table ou de chaise. Dossier d’inscription et pièces obligatoires à remettre aux organisateurs dès l’arrivée avec le paiement de l’emplacement.

Ouverture au public à partir de 7h30.

Buvette et restauration sur place. .

Rue du Stade Complexe sportif Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 00 14 58

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English :

L’événement Vide grenier Plouguiel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose