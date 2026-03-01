Vide-grenier Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret
Vide-grenier Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret dimanche 29 mars 2026.
Vide-grenier
Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Pour vendre ou pour acheter, vous êtes les bienvenus aux vide-greniers de la Fontaine Minérale.
Venez dénicher des trésors et vous balader de 10H à 17H
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Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr
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English :
Whether you want to buy or sell, you’re more than welcome at the Fontaine Minérale garage sale.
Come and find treasures and stroll around from 10am to 5pm
L’événement Vide-grenier Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux