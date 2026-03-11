Vide grenier Pont-de-Salars

Vide grenier

Camboulas Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

2 mètres avec table

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

9h à18h Halle de la Salle des Fêtes à Camboulas. 6€ les deux mètres sur réservation obligatoire au 06 75 35 17 98 ou 06 85 33 87 13.

Organisé par l’Association pour la Vie et Sauvegarde du Poujol de Camboulas. Buvette, petite restauration sur place

Camboulas Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

9am to 6pm Halle de la Salle des Fêtes, Camboulas. 6? per two meters, booking essential: 06 75 35 17 98 or 06 85 33 87 13.

Organized by the Association pour la Vie et Sauvegarde du Poujol de Camboulas. Refreshments and snacks on site

