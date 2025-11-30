Vide grenier Triskell Pont-l’Abbé

Vide grenier Triskell Pont-l’Abbé dimanche 30 novembre 2025.

Vide grenier

Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Venez chiner et faire le plein de bonnes affaires lors de ce vide grenier organisé par les étudiants en BTS Tourisme de Laënnec pour financer leur voyage d’étude au Maroc!

Vente de kouign sur place .

Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 7 67 66 18 89

