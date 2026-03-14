Vide grenier Salle des fêtes de la Mairie Pontacq
Vide grenier Salle des fêtes de la Mairie Pontacq dimanche 26 avril 2026.
Vide grenier
Salle des fêtes de la Mairie Place Huningue Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Buvette, sandwich .
Salle des fêtes de la Mairie Place Huningue Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 24 90 11 asso.flash@orange.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Pontacq a été mis à jour le 2026-03-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran