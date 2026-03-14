Vide grenier Salle des fêtes de la Mairie Pontacq

Vide grenier Place Huningue Pontacq 2026-04-26

Vide grenier Salle des fêtes de la Mairie Pontacq dimanche 26 avril 2026.

Vide grenier

Salle des fêtes de la Mairie Place Huningue Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Buvette, sandwich   .

Salle des fêtes de la Mairie Place Huningue Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 24 90 11  asso.flash@orange.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Pontacq a été mis à jour le 2026-03-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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