Vide grenier Pontchâteau

Vide grenier Pontchâteau dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier

Hippodrome Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14

Date(s) :
2025-09-14

Emplacement 4€ le metre ou 15€ (7 x 5 m) sur réservation 

Réservation 06 86 41 49 05 ou 06 78 56 30 71 ou par mail ch.gautier44160@gmail.com   .

Hippodrome Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier Pontchâteau a été mis à jour le 2025-08-14 par ADT44