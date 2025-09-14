Vide grenier Pontchâteau
Vide grenier Pontchâteau dimanche 14 septembre 2025.
Vide grenier
Hippodrome Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Emplacement 4€ le metre ou 15€ (7 x 5 m) sur réservation
Réservation 06 86 41 49 05 ou 06 78 56 30 71 ou par mail ch.gautier44160@gmail.com .
Hippodrome Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
