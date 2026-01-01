Vide grenier Rue du Général de Gaulle Pontivy
Vide grenier Rue du Général de Gaulle Pontivy dimanche 18 janvier 2026.
Vide grenier
Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 08:30:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Vide grenier avec buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 30 49 01 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier Pontivy a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté