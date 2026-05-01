Port-de-Lanne

Vide grenier

Salle polyvalente Port-de-Lanne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Vide grenier organisé par l’APE RPI de Port-de-Lanne Orthevielle, la journée du Lundi 25 Mai 2026 à l’occasion du lundi de Pentecôte, à l’intérieur et autour de la salle polyvalente.

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre.

Vide grenier organisé par l’APE RPI de Port-de-Lanne Orthevielle, la journée du Lundi 25 Mai 2026 à l’occasion du lundi de Pentecôte, à l’intérieur et autour de la salle polyvalente.

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre. .

Salle polyvalente Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 12 61 84 aperpiorthevielleportdelanne@gmail.com

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English : Vide grenier

Flea market organized by APE RPI de Port-de-Lanne Orthevielle, on Monday, May 25, 2026, on the occasion of Whit Monday, in and around the Salle Polyvalente.

Refreshments and catering on site.

Free admission.

L’événement Vide grenier Port-de-Lanne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans