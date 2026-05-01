Vide grenier Port-de-Lanne
Vide grenier Port-de-Lanne lundi 25 mai 2026.
Port-de-Lanne
Vide grenier
Salle polyvalente Port-de-Lanne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Vide grenier organisé par l’APE RPI de Port-de-Lanne Orthevielle, la journée du Lundi 25 Mai 2026 à l’occasion du lundi de Pentecôte, à l’intérieur et autour de la salle polyvalente.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.
Vide grenier organisé par l’APE RPI de Port-de-Lanne Orthevielle, la journée du Lundi 25 Mai 2026 à l’occasion du lundi de Pentecôte, à l’intérieur et autour de la salle polyvalente.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre. .
Salle polyvalente Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 12 61 84 aperpiorthevielleportdelanne@gmail.com
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English : Vide grenier
Flea market organized by APE RPI de Port-de-Lanne Orthevielle, on Monday, May 25, 2026, on the occasion of Whit Monday, in and around the Salle Polyvalente.
Refreshments and catering on site.
Free admission.
L’événement Vide grenier Port-de-Lanne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans