Port-Launay

Vide grenier

Port-Launay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier sur les quais de Port-Launay. Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’APE de l’école Pierre Perret. .

Port-Launay 29150 Finistère Bretagne +33 6 99 18 71 00

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Port-Launay a été mis à jour le 2026-04-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE