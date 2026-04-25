Vide grenier Port-Launay
Vide grenier Port-Launay jeudi 14 mai 2026.
Port-Launay
Vide grenier
Port-Launay Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide grenier sur les quais de Port-Launay. Buvette et restauration sur place.
Organisé par l’APE de l’école Pierre Perret. .
Port-Launay 29150 Finistère Bretagne +33 6 99 18 71 00
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Port-Launay a été mis à jour le 2026-04-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE