Potigny

Vide Grenier

Rue du Général Leclerc Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide Grenier organisé par l’UCIA de Potigny, ouvert aux particuliers et professionnels.

Entre 50-100 exposants.

Restauration et buvette sur place.

Vide Grenier organisé par l’UCIA de Potigny, ouvert aux particuliers et professionnels.

Entre 50-100 exposants.

Restauration et buvette sur place. .

Rue du Général Leclerc Potigny 14420 Calvados Normandie +33 2 31 40 85 84 uciapotigny@gmail.com

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English : Vide Grenier

Garage sale organised by the Potigny UCIA, open to individuals and professionals.

Between 50-100 exhibitors.

Catering and refreshments on site.

L’événement Vide Grenier Potigny a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Falaise Suisse Normande