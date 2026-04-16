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Vide Grenier Potigny

Vide Grenier Potigny

Vide Grenier Potigny dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue du Général Leclerc

Ville : 14420 Potigny

Département : Calvados

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Potigny

Vide Grenier

Rue du Général Leclerc Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Vide Grenier organisé par l’UCIA de Potigny, ouvert aux particuliers et professionnels.
Entre 50-100 exposants.
Restauration et buvette sur place.
Vide Grenier organisé par l’UCIA de Potigny, ouvert aux particuliers et professionnels.
Entre 50-100 exposants.
Restauration et buvette sur place.   .

Rue du Général Leclerc Potigny 14420 Calvados Normandie +33 2 31 40 85 84  uciapotigny@gmail.com

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English : Vide Grenier

Garage sale organised by the Potigny UCIA, open to individuals and professionals.
Between 50-100 exhibitors.
Catering and refreshments on site.

L’événement Vide Grenier Potigny a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Falaise Suisse Normande