Vide Grenier Potigny
Vide Grenier Potigny dimanche 28 juin 2026.
Potigny
Vide Grenier
Rue du Général Leclerc Potigny Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide Grenier organisé par l’UCIA de Potigny, ouvert aux particuliers et professionnels.
Entre 50-100 exposants.
Restauration et buvette sur place.
Vide Grenier organisé par l’UCIA de Potigny, ouvert aux particuliers et professionnels.
Entre 50-100 exposants.
Restauration et buvette sur place. .
Rue du Général Leclerc Potigny 14420 Calvados Normandie +33 2 31 40 85 84 uciapotigny@gmail.com
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English : Vide Grenier
Garage sale organised by the Potigny UCIA, open to individuals and professionals.
Between 50-100 exhibitors.
Catering and refreshments on site.
L’événement Vide Grenier Potigny a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Falaise Suisse Normande