Vide Grenier organisé par le Cercle des Amis de Poussay

Champ de Foire

Petite restauration et buvette

Prix du mètre linéaireTout public

Champ de Foire

Poussay 88500 Vosges Grand Est +33 6 24 30 76 46 cap88.cercledesamisdepoussay@laposte.net

English :

Flea Market organized by the Circle of Friends of Poussay

Fairground

Small catering and refreshment bar

Price per linear meter

German :

Vide Grenier organisiert vom Cercle des Amis de Poussay

Champ de Foire (Messegelände)

Kleine Speisen und Getränke

Preis pro laufendem Meter

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal Cercle des Amis de Poussay

Campo di festa

Piccola ristorazione e bar

Prezzo al metro lineare

Espanol :

Rastro organizado por el Círculo de Amigos de Poussay

Campo de Feria

Pequeño catering y bar de refrescos

Precio por metro lineal

L’événement Vide grenier Poussay a été mis à jour le 2025-05-19 par OT MIRECOURT