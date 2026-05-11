Poussay

Vide grenier

Champ de Foire Poussay Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Vide Grenier organisé par le Cercle des Amis de Poussay

Champ de Foire

Petite restauration et buvette

Prix du mètre linéaireTout public

.

Champ de Foire Poussay 88500 Vosges Grand Est +33 6 24 30 76 46 cap88.cercledesamisdepoussay@laposte.net

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English :

Flea Market organized by the Circle of Friends of Poussay

Fairground

Small catering and refreshment bar

Price per linear meter

L’événement Vide grenier Poussay a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MIRECOURT