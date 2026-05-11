Vide grenier Poussay
Vide grenier Poussay dimanche 7 juin 2026.
Poussay
Vide grenier
Champ de Foire Poussay Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vide Grenier organisé par le Cercle des Amis de Poussay
Champ de Foire
Petite restauration et buvette
Prix du mètre linéaireTout public
.
Champ de Foire Poussay 88500 Vosges Grand Est +33 6 24 30 76 46 cap88.cercledesamisdepoussay@laposte.net
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English :
Flea Market organized by the Circle of Friends of Poussay
Fairground
Small catering and refreshment bar
Price per linear meter
L’événement Vide grenier Poussay a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MIRECOURT