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Vide grenier Poussay

Vide grenier Poussay

Vide grenier Poussay dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Champ de Foire

Ville : 88500 Poussay

Département : Vosges

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Poussay

Vide grenier

Champ de Foire Poussay Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Vide Grenier organisé par le Cercle des Amis de Poussay
Champ de Foire
Petite restauration et buvette
Prix du mètre linéaireTout public
  .

Champ de Foire Poussay 88500 Vosges Grand Est +33 6 24 30 76 46  cap88.cercledesamisdepoussay@laposte.net

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English :

Flea Market organized by the Circle of Friends of Poussay
Fairground
Small catering and refreshment bar
Price per linear meter

L’événement Vide grenier Poussay a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MIRECOURT

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