Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse

Sort-en-Chalosse

Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels

Salle polyvalente de sort en chalosse Place du moulin Sort-en-Chalosse Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide grenier/ poussette/ ouverts aux professionnels et créateurs.

Les exposants peuvent s’installer a partir de 7h, visiteurs ouvert à partir de 8h, jusqu’à 18h.

Restauration sur place, buvette et vente de pâtisseries

Vide grenier/ poussette/ ouverts aux professionnels et créateurs.

Les exposants peuvent s’installer a partir de 7h, visiteurs ouvert à partir de 8h, jusqu’à 18h.

Restauration sur place, buvette et vente de pâtisseries .

Salle polyvalente de sort en chalosse Place du moulin Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 15 05 apevalleeluy@gmail.com

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English : Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels

Garage sale/ stroller/ open to professionals and designers.

Exhibitors can set up from 7 a.m., visitors open from 8 a.m. until 6 p.m.

On-site catering, refreshment bar and bake sale

L’événement Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels Sort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Terres de Chalosse