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Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse

Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse

Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente de sort en chalosse

Adresse : Place du moulin

Ville : 40180 Sort-en-Chalosse

Département : Landes

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif

Sort-en-Chalosse

Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels

Salle polyvalente de sort en chalosse Place du moulin Sort-en-Chalosse Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide grenier/ poussette/ ouverts aux professionnels et créateurs.
Les exposants peuvent s’installer a partir de 7h, visiteurs ouvert à partir de 8h, jusqu’à 18h.
Restauration sur place, buvette et vente de pâtisseries
Vide grenier/ poussette/ ouverts aux professionnels et créateurs.
Les exposants peuvent s’installer a partir de 7h, visiteurs ouvert à partir de 8h, jusqu’à 18h.
Restauration sur place, buvette et vente de pâtisseries   .

Salle polyvalente de sort en chalosse Place du moulin Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 15 05  apevalleeluy@gmail.com

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English : Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels

Garage sale/ stroller/ open to professionals and designers.
Exhibitors can set up from 7 a.m., visitors open from 8 a.m. until 6 p.m.
On-site catering, refreshment bar and bake sale

L’événement Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels Sort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Terres de Chalosse