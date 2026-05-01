Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse
Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse dimanche 17 mai 2026.
Sort-en-Chalosse
Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels
Salle polyvalente de sort en chalosse Place du moulin Sort-en-Chalosse Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide grenier/ poussette/ ouverts aux professionnels et créateurs.
Les exposants peuvent s’installer a partir de 7h, visiteurs ouvert à partir de 8h, jusqu’à 18h.
Restauration sur place, buvette et vente de pâtisseries
Vide grenier/ poussette/ ouverts aux professionnels et créateurs.
Les exposants peuvent s’installer a partir de 7h, visiteurs ouvert à partir de 8h, jusqu’à 18h.
Restauration sur place, buvette et vente de pâtisseries .
Salle polyvalente de sort en chalosse Place du moulin Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 15 05 apevalleeluy@gmail.com
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English : Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels
Garage sale/ stroller/ open to professionals and designers.
Exhibitors can set up from 7 a.m., visitors open from 8 a.m. until 6 p.m.
On-site catering, refreshment bar and bake sale
L’événement Vide grenier poussette/ouvert aux professionnels Sort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Terres de Chalosse