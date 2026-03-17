Vide Grenier POUZAC Pouzac

Vide Grenier

POUZAC Au parking du stade Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vide grenier organisé par La Boulzacaise. Rendez-vous au parking du stade de Pouzac.

4€ le mètre (réservé aux particuliers)

Restauration et buvette sur place. .

POUZAC Au parking du stade Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 56 17 25

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English :

Flea market organized by La Boulzacaise. Meet at the Pouzac stadium parking lot.

L’événement Vide Grenier Pouzac a été mis à jour le 2026-03-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65