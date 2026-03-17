Vide Grenier POUZAC Pouzac
Vide Grenier POUZAC Pouzac dimanche 19 avril 2026.
Vide Grenier
POUZAC Au parking du stade Pouzac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Vide grenier organisé par La Boulzacaise. Rendez-vous au parking du stade de Pouzac.
4€ le mètre (réservé aux particuliers)
Restauration et buvette sur place. .
POUZAC Au parking du stade Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 56 17 25
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English :
Flea market organized by La Boulzacaise. Meet at the Pouzac stadium parking lot.
L’événement Vide Grenier Pouzac a été mis à jour le 2026-03-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65