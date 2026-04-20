Pouzolles

VIDE-GRENIER

Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Vide-Grenier organisé par l’APE de Pouzolles de 9h à 16h sur la Promenade. Restauration sur place. Exposant 5€ la place, sur réservation.

Vide-Grenier organisé par l’APE de Pouzolles de 9h à 16h sur la Promenade. Restauration sur place.

Exposant 5€ la place, sur réservation. .

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 50 65 75 83

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English :

Garage sale organized by APE Pouzolles from 9 am to 4 pm on the Promenade. Catering on site. Exhibitors 5? a square, by reservation.

L’événement VIDE-GRENIER Pouzolles a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT AVANT-MONTS