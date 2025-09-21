Vide Grenier Prigonrieux

Vide Grenier Prigonrieux dimanche 21 septembre 2025.

Vide Grenier

Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

2€ le mètre

Veuillez apporter votre matériel (table, chaise…)

Formule sandwich 5€ (sandwich/chips/boisson), ou sandwich seul 3€

Café d’accueil offert à tous les exposants

Buvette et Douceurs sucrées en vente sur place

Installation à partir de 7h00

Réservation par mail pepsprigonrieux@gmail.com ou par Messenger Pep’s Prigonrieux .

Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 36 55 35 pepsprigonrieux@gmail.com

