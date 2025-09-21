Vide Grenier Prigonrieux
Vide Grenier Prigonrieux dimanche 21 septembre 2025.
Vide Grenier
Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
2€ le mètre
Veuillez apporter votre matériel (table, chaise…)
Formule sandwich 5€ (sandwich/chips/boisson), ou sandwich seul 3€
Café d’accueil offert à tous les exposants
Buvette et Douceurs sucrées en vente sur place
Installation à partir de 7h00
Réservation par mail pepsprigonrieux@gmail.com ou par Messenger Pep’s Prigonrieux .
Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 36 55 35 pepsprigonrieux@gmail.com
