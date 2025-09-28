Vide grenier Prinquiau

Vide grenier Prinquiau dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier

Rue de la Châtaigneraie Prinquiau Loire-Atlantique

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-28

Vide grenier rassemblant plus de 300 exposants. L’évènement est au profit de la restauration du château de l’Escurays et organisé par l’Association Renaissance du Patrimoine de l’Escurays (ARPE).

Bar et restauration sur place. .

Rue de la Châtaigneraie Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 42 62 23 88

