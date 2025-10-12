Vide grenier Puériculture allée des Platanes Retournac

Vide grenier Puériculture allée des Platanes Retournac dimanche 12 octobre 2025.

Vide grenier Puériculture

allée des Platanes La Filature Retournac Haute-Loire

Tarif : – – EUR

5 € la table 8 € les 2 tables

Début : 2025-10-12 07:00:00

fin : 2025-10-12 14:00:00

2025-10-12

Vide-greniers spécial puériculture, jeux, vêtements enfants et maternité, livres…

allée des Platanes La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 40 59 11

English :

Flea market specializing in childcare, games, children’s and maternity clothes, books…

German :

Spezielle Flohmärkte für Kinder, Spiele, Kinder- und Umstandskleidung, Bücher…

Italiano :

Mercatino dell’usato specializzato in articoli per l’infanzia, giochi, vestiti per bambini e premaman, libri…

Espanol :

Rastro especializado en puericultura, juegos, ropa infantil y premamá, libros…

L’événement Vide grenier Puériculture Retournac a été mis à jour le 2025-09-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire