Vide grenier Puériculture allée des Platanes Retournac
Vide grenier Puériculture allée des Platanes Retournac dimanche 12 octobre 2025.
Vide grenier Puériculture
allée des Platanes La Filature Retournac Haute-Loire
Tarif : – – EUR
5 € la table 8 € les 2 tables
Date : 2025-10-12
Début : 07:00:00
fin : 14:00:00
Début : 2025-10-12 07:00:00
fin : 2025-10-12 14:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Vide-greniers spécial puériculture, jeux, vêtements enfants et maternité, livres…
allée des Platanes La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 40 59 11
English :
Flea market specializing in childcare, games, children’s and maternity clothes, books…
German :
Spezielle Flohmärkte für Kinder, Spiele, Kinder- und Umstandskleidung, Bücher…
Italiano :
Mercatino dell’usato specializzato in articoli per l’infanzia, giochi, vestiti per bambini e premaman, libri…
Espanol :
Rastro especializado en puericultura, juegos, ropa infantil y premamá, libros…
L’événement Vide grenier Puériculture Retournac a été mis à jour le 2025-09-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire