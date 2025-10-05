Vide Grenier Quartier de Vésone Périgueux

Vide Grenier Quartier de Vésone Périgueux dimanche 5 octobre 2025.

Vide Grenier Quartier de Vésone

25 Rue de Vésone Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Le Comité de quartier de Vésone organise son vide grenier, dans le quartier de Vésone, à PÉRIGUEUX. Ce rendez-vous annuel, temps fort parmi les activités proposées par notre association, est attendu par tous les habitants du quartier.

emplacement 3€ le mètre linéaire .

25 Rue de Vésone Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 25 51 60 vesonecomite24@gmail.com

English : Vide Grenier Quartier de Vésone

German : Vide Grenier Quartier de Vésone

Italiano :

Espanol : Vide Grenier Quartier de Vésone

L’événement Vide Grenier Quartier de Vésone Périgueux a été mis à jour le 2025-08-31 par OT Communal de Périgueux