Vide Grenier Quartier de Vésone Périgueux

25 Rue de Vésone Périgueux Dordogne
Le Comité de quartier de Vésone organise son vide grenier, dans le quartier de Vésone, à PÉRIGUEUX. Ce rendez-vous annuel, temps fort parmi les activités proposées par notre association, est attendu par tous les habitants du quartier.
emplacement 3€ le mètre linéaire .
25 Rue de Vésone Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 25 51 60 vesonecomite24@gmail.com
