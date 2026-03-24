Vide-grenier Quartier du Toulon Rue Lagrange Chancel Périgueux
Vide-grenier Quartier du Toulon Rue Lagrange Chancel Périgueux vendredi 8 mai 2026.
Vide-grenier Quartier du Toulon
Rue Lagrange Chancel Place Verdun Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vide grenier annuel du comité de quartier du Toulon. Place de Verdun. Buvette et snack Renseignements et réservations 06 18 52 50 52 .
Rue Lagrange Chancel Place Verdun Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 52 50 52
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English : Vide-grenier Quartier du Toulon
L’événement Vide-grenier Quartier du Toulon Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux