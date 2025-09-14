Vide Grenier Quartier Saint Georges Centre départemental Joséphine BAKER Périgueux
Vide Grenier Quartier Saint Georges Centre départemental Joséphine BAKER Périgueux dimanche 14 septembre 2025.
Vide Grenier Quartier Saint Georges
Centre départemental Joséphine BAKER 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Vide grenier au centre de communication Joséphie BAKER
De 9h à 17h avec petite restauration .
Centre départemental Joséphine BAKER 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 52 19 comitesaintgeorges24@gmail.com
