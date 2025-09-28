Vide-grenier (Quartier Zola) Brive-la-Gaillarde
5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Vide-greniers du dimanche 28 septembre quartier Zola
Les inscriptions sont ouvertes au 05.55.74.07.60 ou par courriel à « assobcvo@gmail.com »
De 7h à 18h. Tarif 12€ les 5m. .
5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 07 60 assobcvo@gmail.com
