Vide-grenier (Quartier Zola) Brive-la-Gaillarde

5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Vide-greniers du dimanche 28 septembre quartier Zola

Les inscriptions sont ouvertes au 05.55.74.07.60 ou par courriel à « assobcvo@gmail.com »

De 7h à 18h. Tarif 12€ les 5m. .

5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 07 60 assobcvo@gmail.com

