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Vide-grenier (Quartier Zola) Brive-la-Gaillarde

dimanche 27 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Vide-grenier (Quartier Zola) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
5 Avenue Bourzat
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Vide-grenier (Quartier Zola)

5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Vide-greniers du dimanche 27 septembre quartier Zola
Les inscriptions sont ouvertes au 05.55.74.07.60 ou par courriel à assobcvo@gmail.com   .

5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 07 60  assobcvo@gmail.com

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English : Vide-grenier (Quartier Zola)

L’événement Vide-grenier (Quartier Zola) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-18 par Brive Tourisme

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