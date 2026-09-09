AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Vide-grenier (Quartier Zola) Brive-la-Gaillarde
dimanche 27 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Vide-grenier (Quartier Zola)
5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Vide-greniers du dimanche 27 septembre quartier Zola
Les inscriptions sont ouvertes au 05.55.74.07.60 ou par courriel à assobcvo@gmail.com .
5 Avenue Bourzat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 07 60 assobcvo@gmail.com
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English : Vide-grenier (Quartier Zola)
L’événement Vide-grenier (Quartier Zola) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-18 par Brive Tourisme
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