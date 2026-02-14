Vide-Grenier RamonvillEnRose, Entrée côté Place Pablo Picasso, Ramonville-Saint-Agne

Vide-Grenier RamonvillEnRose Dimanche 29 mars, 09h00 Entrée côté Place Pablo Picasso Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T09:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T09:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00

Report au dimanche 12 avril en cas de forte pluie.

Vide-grenier au sein d’une belle résidence arborée avec jeux pour enfants.

Buvette et restauration sur place.

Parking visiteurs : rue des pinsons, rue des cigognes, rue des fauvettes, chemin pouciquot à ramonville-saint-agne, rue des…. (parking école Sajus côte boîte aux lettres cantine)

Informations exposants :

inscription obligatoire sur www.ramonvillenrose.fr

avant l’inscription, merci de prendre en photo ou scanner l’attestation sur l’honneur dûment complétée (disponible sur le lien du formulaire d’inscription) et votre pièce d’identité recto verso.

Merci également de lire le règlement intérieur.

Accueil exposants : de 7h30 à 8h30

café d’accueil.

Merci d’apporter vos tables et chaises.

Toilettes pour exposants sur demande.

Parking exposants (de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h) : allée des jasmins.

1 emplacement mesure 2m de large x 1,60m de profondeur.

1 emplacement = 10 €

+ adhésion association ramonvillenrose = 5 €

Entrée côté Place Pablo Picasso Pablo Picasso ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ramonvillenrose.fr »}] [{« link »: « http://www.ramonvillenrose.fr »}] http://www.ramonvillenrose.fr

Un vide-grenier en plein cœur des beaux espaces verts de la Cité Rose. Tarif avantageux pour les Ramonvillois et gratuit pour les habitants de la Cité Rose ! Plus d’infos sur www.ramonvillenrose.fr Vide grenier brocante vide-grenier

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