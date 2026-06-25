Vide grenier Ranguevaux
dimanche 12 juillet 2026 · Ranguevaux
Informations pratiques
Ranguevaux
Vide grenier
Rue de Morlange Ranguevaux Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
La Maison Pour Tous de Ranguevaux organise son vide-grenier !
Venez chiner parmi les nombreux stands et profiter d’un moment convivial.
Une offre de restauration sera proposée sur place.
Les exposants sont invités à s’inscrire avant la date limite prévue.
Réservation obligatoire pour le repas.Tout public
0 .
Rue de Morlange Ranguevaux 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 58 01 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Maison Pour Tous in Ranguevaux is hosting its yard sale!
Come browse the many booths and enjoy a fun, friendly time.
Food will be available on site.
Vendors are invited to register before the deadline.
Reservations are required for the meal.
L’événement Vide grenier Ranguevaux a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME