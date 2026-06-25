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AGENDA · Ranguevaux

Vide grenier Ranguevaux

dimanche 12 juillet 2026 · Ranguevaux

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue de Morlange
Ville
57700 Ranguevaux
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Ranguevaux

Vide grenier

Rue de Morlange Ranguevaux Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

La Maison Pour Tous de Ranguevaux organise son vide-grenier !

Venez chiner parmi les nombreux stands et profiter d’un moment convivial.
Une offre de restauration sera proposée sur place.

Les exposants sont invités à s’inscrire avant la date limite prévue.
Réservation obligatoire pour le repas.Tout public
0  .

Rue de Morlange Ranguevaux 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 58 01 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison Pour Tous in Ranguevaux is hosting its yard sale!

Come browse the many booths and enjoy a fun, friendly time.
Food will be available on site.

Vendors are invited to register before the deadline.
Reservations are required for the meal.

L’événement Vide grenier Ranguevaux a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME