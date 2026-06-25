Informations pratiques

Ranguevaux

Vide grenier

Rue de Morlange Ranguevaux Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 06:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

La Maison Pour Tous de Ranguevaux organise son vide-grenier !

Venez chiner parmi les nombreux stands et profiter d’un moment convivial.

Une offre de restauration sera proposée sur place.

Les exposants sont invités à s’inscrire avant la date limite prévue.

Réservation obligatoire pour le repas.Tout public

0 .

Rue de Morlange Ranguevaux 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 58 01 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison Pour Tous in Ranguevaux is hosting its yard sale!

Come browse the many booths and enjoy a fun, friendly time.

Food will be available on site.

Vendors are invited to register before the deadline.

Reservations are required for the meal.

L’événement Vide grenier Ranguevaux a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME