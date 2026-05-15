Ranrupt

Vide grenier

place de la Mairie Ranrupt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Envie de vider vos greniers, faire de bonnes affaires ou passer une journée conviviale ? Ne manquez pas le grand marché aux puces de Ranrupt ! .

place de la Mairie Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 49 40 44 ranruptanim@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier Ranrupt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche