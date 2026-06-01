Vide Grenier Recologne
Vide Grenier Recologne dimanche 28 juin 2026.
Recologne
Vide Grenier
Recologne Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le Comité des Fêtes de Recologne organise son vide grenier. 8€ les 4 mètres linéaires. Inscriptions jusqu’au 21 juin 2026. Buvette et restauration sur place. .
Recologne 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cdfrecologne@gmail.com
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English :
L’événement Vide Grenier Recologne a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN