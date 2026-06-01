Recologne

Vide Grenier

Recologne Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le Comité des Fêtes de Recologne organise son vide grenier. 8€ les 4 mètres linéaires. Inscriptions jusqu’au 21 juin 2026. Buvette et restauration sur place. .

Recologne 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cdfrecologne@gmail.com

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English :

L’événement Vide Grenier Recologne a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN