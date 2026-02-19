Vide-grenier Rue guy Pabois Redon

Vide-grenier

Rue guy Pabois Gymnase lycée Marcel Callo Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

L’association de Parents d’élèves du Lycée Marcel CALLO organise un vide grenier ouvert à tous, dans le Gymnase , et quelques emplacements en extérieur.

Petite restauration et buvette prévue sur place , possibilité de réserver en amont afin de mieux anticiper les quantités. .

