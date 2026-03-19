Vide grenier Reithouse

Rue de l’Église Reithouse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide grenier le 20 juillet à Reithouse de 7h00 à 19h00.

De 50 à 100 exposants.

Présence d’une buvette et d’une zone de restauration. .

Rue de l’Église Reithouse 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 58 63 72

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English : Vide grenier Reithouse

L’événement Vide grenier Reithouse Reithouse a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE