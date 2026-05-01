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Vide grenier Remoncourt

Vide grenier Remoncourt

Vide grenier Remoncourt dimanche 31 mai 2026.

Adresse : rue du 13 septembre

Ville : 88800 Remoncourt

Département : Vosges

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Remoncourt

Vide grenier

rue du 13 septembre Remoncourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de Remoncourt et l’association de pêche des Nols

Buvette et restauration rapide
menu adulte 15euros
menu enfant 7euros

Renseignements & inscriptions par téléphoneTout public
0  .

rue du 13 septembre Remoncourt 88800 Vosges Grand Est +33 7 88 85 25 40 

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English :

Organized by the Remoncourt school parents’ association and the Nols fishing association

Refreshments and fast food
adult menu 15euros
children’s menu 7euros

Information & registration by phone

L’événement Vide grenier Remoncourt a été mis à jour le 2026-05-05 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE