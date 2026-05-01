Vide grenier Remoncourt
Vide grenier Remoncourt dimanche 31 mai 2026.
Remoncourt
Vide grenier
rue du 13 septembre Remoncourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de Remoncourt et l’association de pêche des Nols
Buvette et restauration rapide
menu adulte 15euros
menu enfant 7euros
Renseignements & inscriptions par téléphoneTout public
0 .
rue du 13 septembre Remoncourt 88800 Vosges Grand Est +33 7 88 85 25 40
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English :
Organized by the Remoncourt school parents’ association and the Nols fishing association
Refreshments and fast food
adult menu 15euros
children’s menu 7euros
Information & registration by phone
L’événement Vide grenier Remoncourt a été mis à jour le 2026-05-05 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE