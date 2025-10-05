Vide-grenier Renung

Vide-grenier Renung dimanche 5 octobre 2025.

Début : 2025-10-05

Dimanche RENUNG 5 octobre 2025 , vide-greniers

Réservation 06 70 95 31 76 ou deuxieme.souffle@laposte.net

6 € (Intérieur, table de 2 mètres, chaise fournie) 2 € (Extérieur, le mètre) 1€ le Portant (non fourni)

Organisé par l’Amicale du 2ème Souffle

Restauration SANDWICH, FRITES .

Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 95 31 76

