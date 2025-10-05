Vide-grenier Renung
Vide-grenier Renung dimanche 5 octobre 2025.
Vide-grenier
Renung Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Dimanche RENUNG 5 octobre 2025 , vide-greniers
Réservation 06 70 95 31 76 ou deuxieme.souffle@laposte.net
6 € (Intérieur, table de 2 mètres, chaise fournie) 2 € (Extérieur, le mètre) 1€ le Portant (non fourni)
Organisé par l’Amicale du 2ème Souffle
Restauration SANDWICH, FRITES .
Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 95 31 76
English : Vide-grenier
German : Vide-grenier
Italiano :
Espanol : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Renung a été mis à jour le 2025-09-19 par Tourisme Aire Eugénie