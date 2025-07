Vide grenier Repas champêtre Parking de l’église Saint Pierre Leyritz-Moncassin

Parking de l’église Saint Pierre Leyritz-Moncassin Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Vide grenier et Repas Champêtre

Vente d’objets rénovés, transformés au profit de l’association « les amis de Saint- Pierre » (2euros le mètre linéaire)

Repas champêtre sous chapiteau, animé par JL Vogler et son accordéon terrine sauvage, grillade d’Agneau* et sa piperade, fromage sur son lit de verdure, tarte fine, café

*pour les personnes préférant une pièce de boeuf grillée à la place de l’agneau, merci de le préciser à la réservation

Couverts non fournis

Vente de boissons (eau, vin, bière, soda) .

Parking de l’église Saint Pierre Leyritz-Moncassin Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 66 70 94 les.amis.de.saint.pierre.47700@gmail.com

