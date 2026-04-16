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Vide grenier Requeil

Vide grenier Requeil vendredi 1 mai 2026.

Ville : 72510 Requeil

Département : Sarthe

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Requeil

Vide grenier

Requeil Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Vide grenier
Vide grenier organisé par les Vieilles Calandres en Musique, place de la mairie de 8h à 18h, 1.50/m. Réservation obligatoire.   .

Requeil 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 36 53 37 

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English :

Flea market

L’événement Vide grenier Requeil a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir

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