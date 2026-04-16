Vide grenier Requeil
Vide grenier Requeil vendredi 1 mai 2026.
Requeil
Vide grenier
Requeil Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide grenier
Vide grenier organisé par les Vieilles Calandres en Musique, place de la mairie de 8h à 18h, 1.50/m. Réservation obligatoire. .
Requeil 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 36 53 37
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English :
Flea market
L’événement Vide grenier Requeil a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir
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