Vide grenier Fronton Retjons
Vide grenier Fronton Retjons dimanche 26 avril 2026.
Vide grenier
Fronton 91 chemin de Maître Retjons Landes
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Une fois le Grand Ménage de Printemps fait, on se retrouve avec des affaires que l’on ne souhaite plus garder. Profitez de ce vide grenier pour faire des heureux et vous libérer des espaces dans vos placards !
Restauration et buvette présents sur place
Une fois le Grand Ménage de Printemps fait, on se retrouve avec des affaires que l’on ne souhaite plus garder. Profitez de ce vide grenier pour faire des heureux et vous libérer des espaces dans vos placards !
Restauration et buvette présents sur place .
Fronton 91 chemin de Maître Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 68 47 99 comitedesfetesretjons@gmail.com
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English : Vide grenier
Once the Big Spring Clearance is over, you’re left with things you don’t want to keep any longer. Take advantage of this garage sale to make people happy and free up space in your closets!
Catering and refreshments on site
L’événement Vide grenier Retjons a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Landes d’Armagnac