Vide grenier Ribérac
Vide grenier Ribérac dimanche 14 septembre 2025.
Vide grenier
Ribérac Dordogne
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Vide grenier, à partir de 7h rue de la Charrouffie et rue Dussollier 2€ le mètre
Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 08 06 34
English : Vide grenier
Flea market, from 7 a.m. rue de la Charrouffie and rue Dussollier 2? a metre
German : Vide grenier
Flohmarkt, ab 7 Uhr in der Rue de la Charrouffie und der Rue Dussollier 2? pro Meter
Italiano :
Mercato delle pulci, dalle 7 del mattino rue de la Charrouffie e rue Dussollier 2? al metro
Espanol : Vide grenier
Rastro, a partir de las 7h rue de la Charrouffie y rue Dussollier 2? el metro
L’événement Vide grenier Ribérac a été mis à jour le 2025-08-21 par Val de Dronne