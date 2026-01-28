Vide Grenier Ribérac
Vide Grenier Ribérac samedi 7 février 2026.
Vide Grenier
Jardin Public Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Vide grenier organisé par le CAR Tennis de 8h à 16h30 à l’espace André Malraux.
Tarif 2.50€ le mètre linéaire sur réservation (obligatoire) au 06 66 66 35 85
Buvette et restauration possible sur place.
Jardin Public Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 66 35 85
English : Vide Grenier
Garage sale organized by CAR Tennis from 8am to 4.30pm at Espace André Malraux.
Price: 2.50? per linear metre, booking essential: 06 66 66 35 85
Refreshments and food available on site.
L’événement Vide Grenier Ribérac a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne