Vide Grenier Ribérac

Vide grenier organisé par le CAR Tennis de 8h à 16h30 à l’espace André Malraux.

Tarif 2.50€ le mètre linéaire sur réservation (obligatoire) au 06 66 66 35 85

Buvette et restauration possible sur place.

Jardin Public Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 66 35 85

English : Vide Grenier

Garage sale organized by CAR Tennis from 8am to 4.30pm at Espace André Malraux.

Price: 2.50? per linear metre, booking essential: 06 66 66 35 85

Refreshments and food available on site.

